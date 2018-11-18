الصاعدي إلى رتبة رائد بمرور المدينة

قلّد مدير مرور منطقة المدينة المنورة العقيد دكتور صلاح بن سمار الحربي وبحضور نائبه العقيد عبدالوهاب الشقير، النقيب جمال بن مرزوق الصاعدي مدير شعبة السلامة المرورية والمتحدث الرسمي لإدارة مرور منطقة المدينة المنورة، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد".

فيما عبّر "الصاعدي" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن تكون هذه الترقية دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.