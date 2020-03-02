"إنسان الأفلاج" تودِع 350 ألف ريال في حساب مستفيديها

الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بلغت ٨٩٧ لشهر مارس

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع الأفلاج أكثر من 350 ألف ريال في حساب مستفيديها، شملت تغذية بطاقات تسوق وسداد إيجار وكهرباء وخدمات أخرى للمستفيدين.

وقد أنهت "إنسان الأفلاج" تغذية حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وعددهم ٨٩٧ لشهر مارس من عام٢٠٢٠بمبلغ ٢٦٩١٠٠ ريال.

وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية، وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية، كما تم تسديد قيمة إيجارات بمبلغ ٥١٧٨٨ ريالاً وخدمات أخرى تنوعة تتضمن "الأثاث، الأجهزة الكهربائية، المواصلات، استقدام خادمة، العلاجات والأدوية، فواتير الكهرباء "بمبلغ ٣٠٠٨٠ ريالاً، وبلغ إجمالي ما تمت تغذيته ٣٥٠٩٦٨ ريالاً.

وقدم مدير جمعية "إنسان" فرع الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح شكره لكل من دعم الأسر المستفيدة وسعى لسد احتياجاتها.