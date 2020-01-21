بدأ تأثيره على القريات وطبرجل.. "المنخفض القطبي" يعلّق الدراسة بالأردن

"الحربي": توقعوا الثلوج مساء اليوم وغداً على الجوف.. وتعاودها الجمعة

قررت وزارة التعليم الأردنية تعليق الدراسة بعد تعرضها للمنخفض القطبي الذي تسبب بتساقط الثلوج، فيما بدأ تأثيره بالأمطار على المملكة بمحافظتي القريات وطبرجل والمراكز التابعة لها.

وتوقع محلل الطقس عبدالله الحربي بدء تساقط الثلوج على شمال الجوف من مساء الثلاثاء والأربعاء، وتعادوها بشكل أكبر وأشمل مساء الجمعة.

وزارة التعليم الأردنية تعليق الدراسة للمنخفض القطبي

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21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441 12:29 PM

"الحربي": توقعوا الثلوج مساء اليوم وغداً على الجوف.. وتعاودها الجمعة

بدأ تأثيره على القريات وطبرجل.. "المنخفض القطبي" يعلّق الدراسة بالأردن

مهنا التميمي

الجوف

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قررت وزارة التعليم الأردنية تعليق الدراسة بعد تعرضها للمنخفض القطبي الذي تسبب بتساقط الثلوج، فيما بدأ تأثيره بالأمطار على المملكة بمحافظتي القريات وطبرجل والمراكز التابعة لها.

وتوقع محلل الطقس عبدالله الحربي بدء تساقط الثلوج على شمال الجوف من مساء الثلاثاء والأربعاء، وتعادوها بشكل أكبر وأشمل مساء الجمعة.

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وزارة التعليم الأردنية تعليق الدراسة للمنخفض القطبي

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