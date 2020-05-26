عودة تدريجية للحياة.. الكويت تعلن عدم تمديد حظر التجول الشامل

الداخلية: الفرق الفنية تعمل حاليًّا لوضع الملامح الأخيرة للعودة الطبيعية

قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، يوم أمس الاثنين: إن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات اعتبارًا من 10 إلى 30 مايو/ أيار للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الصالح في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء: إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيًّا حتى عودة الحياة لطبيعتها.

ووفق رويترز: أضاف أن السلطات قررت ”عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي. الفرق الفنية تعمل (حاليًّا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)“، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.

وقال وزير الداخلية إن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 31 مايو سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.