شاهد.. "مدير تعليم الأفلاج" يتابع برنامج تهيئة المعلمين الجدد

عقد لقاءً مفتوحًا مع المعلمين وشدد على دورهم التربوي

زار مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الاثنين، مقر إقامة برنامج تهيئة المعلمين الجدد، الذي تنظمه إدارة التطوير المهني التعليمي بالمحافظة.

والْتقى "آل مغيرة" خلال زيارته بالمعلمين الجدد، وهنّأهم بالتعيين، وأكد لهم عِظَم رسالة التعليم، وأهمية تحمل الأمانة في أدائها، كما ثمّن لإدارة التطوير المهني التعليمي وشؤون المعلمين إعدادهم برنامج "تهيئة المعلمين الجدد". ثم عقد بعد ذلك لقاءً مفتوحًا مع المعلمين.

من جهته، ذكر مدير إدارة التطوير المهني التعليمي فهد آل شبر، أن برنامج تهيئة المعلمين الجدد المنفذ على مدار هذا الأسبوع، تنوعت فِقراته التي يقدّمها عدد من المشرفين التربويين وقادة مدارس.

وأضاف آل شبر: "شملت محاور البرنامج حقوق وواجبات المعلم، وفرص التطوير المهني الوظيفي، وأخلاقيات المهنة، ونماذج ملهمة من الميدان، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع، وتقويم المعلم الجديد، وسنة التجربة".

وتناولت فقرات البرنامج خصائص النمو، وإدارة البيئة الصفِّية، والتخطيط للتدريس والتقويم.