كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1205 وفيات بالبرازيل و232 ضحية بالمكسيك و194 بتونس

مصر تسجّل 121 إصابة جديدة و91 حالة بموريتانيا و24 بالصين

أعلنت وزارة الصحة بالبرازيل، أنها سجّلت أمس 1205 حالات وفاة و48 ألفاً و504 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد حتى الآن، إلى 19 مليوناً و69 ألفاً و3 إصابات، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 532 ألفاً و 893 حالة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم السبت، تسجيل 9581 إصابة جديدة بفيروس كورونا و232 وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و586721 والوفيات إلى 234907.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

تونس

سجّلت تونس 9286 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و194 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، أمس، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 491021، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16244.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 282985.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 217756 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16383 حالة بعد تسجيل 15 وفاة جديدة.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها، أمس، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 21590، فيما بلغ إجمالي الوفيات 494.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن بر الصين الرئيس سجّل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 12 من الإصابات الجديدة محلية، ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 92039، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.