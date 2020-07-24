أعضاء المجلس البلدي بثار يكرمون رئيس البلدية الذي انتهى تكليفه

كرّم أعضاء المجلس البلدي بمحافظة ثار التابعة لمنطقة نجران رئيس بلدية محافظة ثار وليد محمد لسلوم الذي انتهى تكليفه من رئاسة البلدية وتكليفه رئيساً لبلدية الوديعة.

وجاء ذلك تقديراً من أعضاء المجلس البلدي على تعاونه معهم لما فيه خدمة المحافظة ومراكزها من انجازات وتطوير في جميع المجالات التي تقوم بها البلدية.