"زراعي القوقعة" تثمّن دعم "أرامكو" السعودية بتأمين قطع غيار أجهزتها الإلكترونية

"الوسمي": بلغ عدد المستفيدين حتى الآن 51 زارعاً ممن انطبقت عليهم الشروط

ثمّن مجلس إدارة جمعية زارعي القوقعة بالرياض دعم شركة أرامكو السعودية لمبادرتها وعطائها السخي في دعم الجمعية في مبادرة "تأمين قطع غيار جهاز القوقعة الإلكترونية"، حيث أوضحت الجمعية أن هذه هي المرحلة الأولى للجمعية في توزيع قطع غيار الجهاز الخاصة بتبرع شركة أرامكوا وبإذن الله في الأيام القادمة ستكون هناك مراحل أخرى للتوزيع لمن لم يسبق له الاستفادة من هذه المرحلة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية نايف الوسمي، أنه يمكن لمن لم يسبق له الاستفادة من المرحلة الأولى الاستفادة من المرحلة الثانية، وذلك حسب أولوية تسجيل المستفيدين في الجمعية واستيفاء معلومات التسجيل حسب ما هو موضح في استمارة البحث الاجتماعي بالجمعية لتعم الفائدة من هذه المبادرة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي لتحقيق التكاتف والتعاون لتوفير احتياجات زارع القوقعة، وتعزيز المواطنة الفاعلة مع قيادتنا الرشيدة، مقدماً شكره لمؤسسة شباب خير أمة، والتي كان لها دور رئيسي في التعاون مع الجمعية من خلال إيصال القطع للمستفيدين في ظل الظروف الراهنة.

واختتم "الوسمي" بالقول: إن الجمعية مستمرة في برامجها التوعوية والتثقيفية وكذلك المساهمة في مساعدة الزارعين في توفير قطع الجهاز، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المرحلة 51 زارعاً ممن تنطبق عليهم الشروط.