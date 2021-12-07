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أكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

"التحالف" ينفذ قصفًا دقيقًا لأهداف عسكرية في صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.