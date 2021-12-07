"التحالف" ينفذ قصفًا دقيقًا لأهداف عسكرية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.
وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.
وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.