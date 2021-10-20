وزير البيئة يدشن منصة إدارة المخالفات لمركز تنمية الغطاء النباتي

الربط يأتي في إطار استراتيجية التكامل مع الجهات ذات الصلة

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، المنصة الرقمية لإدارة المخالفات بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لربط مخالفات الغطاء النباتي مع المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" إلكترونيًّا، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، ومستشار الرئيس التنفيذي علي الأسمري.

وتهدف المنصة الرقمية لإدارة المخالفات بالمركز إلى رصد ومعالجة المخالفات المتعلقة بنظام البيئة واللوائح التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي مثل مخالفات الرعي والاحتطاب من خلال التكامل والربط الإلكتروني مع المنصة الوطنية للمخالفات إيفاء؛ حيث عرف 6 لوائح تنظيمية تتضمن 145 مخالفة على نظام إدخال المخالفات.

ويأتي هذا الربط في إطار استراتيجية عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتكامل والترابط مع الجهات ذات الصلة وتنفيذ تعاملات إلكترونية مرنة ومتكاملة، بهدف تبادل البيانات وتحسين سرعة إنجاز المعاملات للمستفيدين وزيادة جودة الخدمات والاعتماد على التعاملات الإلكترونية، تحقيقًا للخطة الاستراتيجية في التحول الرقمي وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتبدأ العملية بقيام مأمور الضبط بتسجيل المخالفة ثم اعتمادها طبقًا لسلسلة الاعتمادات المحددة باللائحة، بعدها يتم تسجيل المخالفة بالنظام المالي للمركز، ثم ترسل المخالفة للمنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء"، ومن ثم يتم إشعار المخالف برسالة نصية على الجوال المسجل في "أبشر" توضح نوع المخالفة وقيمتها ليتمكن من السداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني أو الحسابات البنكية.

وتتميز المنصة الرقمية لإدارة المخالفات بالمركز بالربط مع المنصة الوطنية للمخالفات إيفاء، والتكامل مع الأنظمة المالية ومعالجة التأثيرات المحاسبية، كما تُمكن المنصة من إدارة الصلاحيات على مستوى الفروع مع الفرع الرئيسي للمركز، وتطبيق سلاسل اعتماد مرنة حسب نوع المخالفة ومستويات التسجيل، بالإضافة إلى إصدار تقارير على مستوى التحصيل للمخالفات المرصودة.

يشار إلى أن هذه المنصة تأتي ضمن جهود المركز في الحفاظ على الغابات والمراعي الطبيعية والمتنزهات الوطنية وحمايتها وتنميتها والرقابة عليها من خلال مفتشي المركز المنتشرين في كافة مناطق المملكة.