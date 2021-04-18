"النصر": مغادرة أيمن يحيى إلى ميونيخ.. وهذه تفاصيل رحلته العلاجية

غادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أيمن يحيى، اليوم الأحد، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، للخضوع لعملية جراحية في عضلات البطن السفلية على يد الجراح الشهير "موشاوك أولريخ".

وتقرر موعد الجراحة يوم 21 أبريل الجاري، وبعد ذلك ستتم إعادة التأهيل في ميونيخ حتى 29 أبريل.

وسيواصل اللاعب إعادة تأهيله في الرياض ابتداءً من 30 أبريل، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية في 12 مايو المقبل.