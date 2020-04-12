"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 أبريل 2020، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، تم رصدها يوم أمس السبت .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : بين الـ 4462 حالة 3642 حالات نشطة، وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة .
وتابع : تم تسجيل 41 حالة تعافي ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة الى 761 حالة وتم تسجيل (7) حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.
وجاءت الإصابات الـ 429 حسب المدن كالتالي :
الرياض 198
مكة المكرمة 103
المدينة المنورة 73
جدة 19
الدمام 10
ينبع 7
خميس مشيط 5
صامطة 4
تبوك 3
القطيف 3
الطائف 2
صبيا 2

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 03:38 PM

"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

عبدالله البرقاوي

الرياض

142 235,654

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 أبريل 2020، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، تم رصدها يوم أمس السبت .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : بين الـ 4462 حالة 3642 حالات نشطة، وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة .
وتابع : تم تسجيل 41 حالة تعافي ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة الى 761 حالة وتم تسجيل (7) حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.
وجاءت الإصابات الـ 429 حسب المدن كالتالي :
الرياض 198
مكة المكرمة 103
المدينة المنورة 73
جدة 19
الدمام 10
ينبع 7
خميس مشيط 5
صامطة 4
تبوك 3
القطيف 3
الطائف 2
صبيا 2

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