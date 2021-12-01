كارثة في نيجيريا.. مصرع 29 طفلاً إثر غرق مركب مكتظ

كان يقل 42 راكباً معظمهم تلاميذ لحضور فعالية دينية

لقي 29 طفلاً مصرعهم في ولاية كانو- شمال شرقي نيجيريا، بعد غرق مركب مكتظ كان يقل 42 راكباً تراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً.

وقال مسؤولون وسكان لشبكة "بي بي سي"، إن المركب كان يقل عشرات الأشخاص من قرية بادو إلى بلدة باجواي، حيث كان من المقرر أن يحضروا فعالية دينية إسلامية، وكان العديد من الضحايا من التلاميذ.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية كانو، إن عملية البحث والإنقاذ جارية، وتمّ نقل مَن تمّ إنقاذهم حتى الآن إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية، ولم يتضح بعد سبب انقلاب المركب.

وقبل أسبوعين، غرقت سبع فتيات على الأقل عندما انقلب قارب في ولاية جيجاوا المجاورة.

وفي مايو الماضي، لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في ولاية كيبي في حادث مماثل.