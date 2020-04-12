"الزويد": ما قامت به الحكومة لمواجهة "كورونا" مدعاةٌ للفخر

قال: الدولة رفعت شعار "الإنسان أولاً"

قال رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد وجائزة القصيم للتميز والإبداع إبراهيم الزويد: إن ما نشهده من عمل وجهود استثنائية من قبل الدولة في مواجهة جائحة "كورونا" العالمية، هو مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي.

وأوضح "الزويد" أن القرارات المتتالية المتسارعة والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تهدف إلى حماية الأرواح والحد من انتشار فيروس “كورونا”، تؤكد القيم الراسخة في تبني شعار "الإنسان أولاً" الذي نلمسه ونراه في كل ما حولنا من جهود كبرى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في أداء كل الأجهزة الحكومية.

وأضاف أن أوامر وقرارات خادم الحرمين الشريفين كالبلسم على قلوب كل من وجد على أرض مملكتنا الغالية ولم تستثنِ أحداً، مما يؤكد الأبوة الحانية لخادم الحرمين الشريفين، والحرص الكبير على المساندة والدعم المنقطع النظير، فعلى كل الأصعدة نجد الأوامر والقرارات التي تتناسب مع الحالة التي نعيشها".

وأكد أنه على الصعيد الصحي فالعلاج يقدم مجاناً حتى لمن خالف نظام الإقامة، وعلى الصعيد الاجتماعي فقد كثفت حملات التوعية عبر كافة وسائل الإعلام مبينة أفضل الطرق والوسائل للاحتياط من هذا الوباء بالإضافة إلى تقديم المساعدات المتنوعة لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على كل المواطنين بالبقاء في منازلهم وتسهيل كل المعاملات والإجراءات من جميع القطاعات.