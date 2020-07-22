السنغال تقترب من عتبة 9 آلاف إصابة بكورونا

تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 8985 إصابة.

وأضاف بيان للوزارة، أنه تم تسجيل تعافي 42 شخصاً؛ ليبلغ إجمالي المتعافين في السنغال 6002، ووصل إجمالي الوفيات إلى 174 وفاة.