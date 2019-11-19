وزارة الصحة تنشر ملفًا توعويًّا شاملًا لمرحلة "ما قبل السكري"

قضاء أوقات أمام الأجهزة الذكية يزيد تناول الأطعمة عالية الدهون

نشرت "الصحة" على حسابها في "تويتر" وعلى موقعها الإلكتروني، ملفًا شاملًا يشرح بالكلمة والصورة والفيديو مرحلة "ما قبل السكري"، وكيفية الخروج منها.

جاء ذلك في إطار استمرار الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" الأسبوع الماضي، تحت عنوان "#ماقبل_السكري".

واستعرضت الوزارة، في الملف التوعوي، أبزر الخطوات التي تساهم في استعادة مستوى السكر في الدم للطبيعي، ومنع أو تأخير الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وأكدت أهمية الأكل ببطء، والتوقف عن تناول الطعام قبل الشعور بالشبع؛ حيث إن المعدة تستغرق 20 دقيقة تقريبًا لتخبر الدماغ بأنها ممتلئة.

وأوضحت الوزارة أن قضاء أوقات طويلة في الجلوس أمام الأجهزة الذكية، يزيد من تناول الأطعمة والمشروبات العالية بالسكريات والدهون، ويقلل النشاط البدني؛ الأمر الذي يؤثر على الصحة؛ بينما استخدام الأطباق الصغيرة يساعد على تناول كميات أقل من الأطعمة وبالتالي يعتاد الجسم على ذلك دون الشعور بالجوع.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الملف التوعي الشامل من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/Documents/2019-11-18-001.pdf