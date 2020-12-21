موسكو: لقاح "سبوتنيك V" فعّال ضد سلالة كورونا الجديدة

وفق تصريح صادر عن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي، فعّال ضد سلالة كورونا الجديدة، التي ظهرت في عدة دول أوروبية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد جاء ذلك خلال مشاركة المسؤول الروسي، في حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز "غاماليا" الروسي للبحوث وشركة "أسترازينيكا" للأدوية البيولوجية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة "أر فارما".

فيروس كورونا الجديد

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21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 02:45 PM

وفق تصريح صادر عن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي

موسكو: لقاح "سبوتنيك V" فعّال ضد سلالة كورونا الجديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي، فعّال ضد سلالة كورونا الجديدة، التي ظهرت في عدة دول أوروبية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد جاء ذلك خلال مشاركة المسؤول الروسي، في حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز "غاماليا" الروسي للبحوث وشركة "أسترازينيكا" للأدوية البيولوجية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة "أر فارما".

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