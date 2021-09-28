"خيرية عجلان" توقع اتفاقية لتدريب 38 فتاة على الغزل والنسيج

بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم العنقري وذريته

وقعت مؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية، مع جمعية "البر" الخيرية بعجلان، اتفاقية لتدريب 38 فتاة على الغزل والنسيج في قطاع عجلان بمحافظة القنفذة، بمنطقة مكة المكرمة.

وقدم رئيس مجلس الإدارة، الشيخ الدكتور عبدالله المرحبي، وأعضاء المجلس، شكرهم وتقديرهم البالغ لـ"مؤسسة العنقري وذريته الخيرية" على ما يبذلونه من دعم ومساندة لمشروعات الجمعية التأهيلية والتدريبية والإغاثية والمجتمعية، وللشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري، على ما يبذله من جهود كبيرة وزيارته للجمعية، والاطلاع على مشروعاته المنفذة، جعلها الله، في موازين حسناتهم جميعاً وبارك في جهودهم.

وأكد "المرحبي"، أنه من خلال مشروع خمائل، تعمل جمعية البر الخيرية بعجلان، بأولوية عالية على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيد، عبر برامج التأهيل والتمكين ليتمكن المستفيد من اكتساب رزقه والانتقال من مرحلة الرعوية إلى مرحلة التمكين التي تجعل منه رقماً في صناعة التنمية الوطنية المحلية ورفع الناتج المحلي للفرد، إذ إن رؤيتنا في الرعاية التنموية للمستفيدين نابعة من مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه مجتمعنا الذي ينتظر منا أن نبتكر له الحلول التي تصنع التغيير في حياة المستفيد وتحسين معدلات نموه الاقتصادي.

وقال إن مشروع (خمائل) يعد أحد مشروعاتنا الإنتاجية التمكينية التي تؤهل الفتيات لاكتساب مهارة الغزل والنسيج لتغطي احتياجها الشخصي واحتياج عائلتها، ولتبني مساراً إنتاجياً يحقق لها دخلاً يفي باحتياجاتها وهو ما نأمل أن نحققه من خلال هذا المشروع.

وأضاف، أن هذه المؤسسة المباركة قد دعمت هذا المشروع، وسنسعى بإذن الله، لتوفير قنوات تسويقية مساندة عن طريق المعرض والبازارات والتسويق الإلكتروني للمنتجات، لنشجع فتياتنا على العمل والإنتاج، وعلى قياس أداء المشروع بشكل دوري وتقديم الدعم اللازم، حسب الإمكانيات المتاحة لنجاح هذه التجربة.

وأوضح، أن مبررات إقامة هذا البرنامج: "الرغبة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي للفتاة في نطاق عجلان، وتحسين المستوى الاقتصادي للفتيات، ورغبة الفتيات في تعلم المهارات المناسبة التي تؤمن دخلاً مناسباً لهن".

وقال إننا نعمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي عبر الأهداف التالية:

تقديم دورة الغزل والنسيج بمنهجية احترافية مهنية، ورفع معدل الدخل للفتيات، وكذلك تحقيق الانسجام الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والانتقال من الرعوية للتنموية بشكل تدريجي.

ولفت إلى أن الدورات، ستعقد، بإذن الله تعالى، في قاعات التدريب بالمبنى والمقر الجديد لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة القوز، وسيتم خلال هذا الأسبوع، بمشيئة الله تعالى، الإعلان عن التسجيل في هذه الدورة وبدء التنفيذ.