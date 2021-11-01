لهذا السبب.. التجارة تستدعي 12,933 مركبة هيونداي "Azera"

دعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 12,933 مركبة من نوع هيونداي "Azera"

2017 - 2021

وقالت الوزارة: لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.

ودعت الى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.