لهذا السبب.. التجارة تستدعي 12,933 مركبة هيونداي "Azera"

دعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 12,933 مركبة من نوع هيونداي "Azera"
2017 - 2021
وقالت الوزارة: لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.
ودعت الى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443 02:07 PM

دعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً

لهذا السبب.. التجارة تستدعي 12,933 مركبة هيونداي "Azera"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 12,933 مركبة من نوع هيونداي "Azera"
2017 - 2021
وقالت الوزارة: لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.
ودعت الى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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