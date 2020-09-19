إطلاق نار جماعي في نيويورك وأنباءٌ عن سقوط ضحيتين وإصابات عدة

وسائل الإعلام: عدد كبير من سيارات الشرطة هُرع إلى مكان الحادث

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بوقوع إطلاق نار بمنطقة روشستر في نيويورك، مشيرة إلى أنباءٍ عن سقوط ضحايا وإصابات.

وذكرت مواقع أمريكية أن إطلاق نار جماعياً وقع في منطقة روشستر، أدّى إلى مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة ثمانية، في حصيلة أولية لم تؤكّدها السلطات المحلية بعد.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت وسائل الإعلام إن عدداً كبيراً من سيارات الشرطة هرع إلى مكان الحادث.