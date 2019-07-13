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أحد ملّاك الإبل كان قد فُقد صباح الجمعة في منطقةٍ بريّة تدعى الطراق

عبر ٤٠ مركبة وطائرتين شراعيتين.. هنا تم العثور على "ابن دغيثر"

عثر فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ، صباح اليوم، على مالك الإبل عبدالله ابن دغيثر، الذي أُعلن عن فقدانه أمس في منطقة بريّة بعدما خرج بمركبته.



وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن ابن دغيثر فُقد أمس في منطقة بريّة تدعى الطراق، ومرّر ذووه بلاغاً لفريق إنجاد عند الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم؛ فتحرك الفريق على إثرها بما يقارب ٤٠ مركبة وطائرتين شراعيتين.



وذكرت المصادر أن الفريق بدأ مهمة البحث عن المفقود الساعة السادسة صباحًا، وعُثر عليه الساعة السابعة؛ حيث وُجد بجوار مركبته التي علقت في الرمال على بعد ٢٥ كيلومترًا عن مكان إبله بين قبه ومشذوبه، وهو بصحة جيدة.