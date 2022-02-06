"إنستغرام" تُطلق ميزة تحمي مستخدميها عالمياً

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" طرحها ميزة تحمي مستخدميها "نفسياً" عالمياً، بعد اختبارها على نطاقات محدودة لفترة طويلة.

وأوضحت "إنستغرام"، في بيان نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أنها طرحت خدمة "خذ استراحة" لجميع بلدان العالم، التي ستظهر من خلالها رسالة إلى المستخدمين الذين يجلسون لفترات متواصلة على المنصة بضرورة أن يأخذوا استراحة من التصفح على الموقع.

وقالت ناتاشا جوغ، مديرة السياسة العامة في إنستغرام وفيسبوك بالهند، في بيان: "رفاهية الشباب مهمة بالنسبة لنا، ونحن نركز على ضمان أن يكون الوقت الذي يقضيه الناس على إنستغرام مقصوداً وأن الناس يشعرون بالرضا عنه".

وأضافت: "في هذا السياق، أطلقنا برنامج خذ استراحة، لتحسين التجربة على إنستغرام بشكل هادف للشباب والآباء والأوصياء".

وسيطلب في هذه الميزة، من المستخدمين أخذ استراحة من إنستغرام، ويقترحون عليهم تعيين تذكيرات لأخذ مزيد من فترات الراحة في المستقبل.

كما سيتم عرض نصائح مدعومة من الخبراء لمساعدتهم على التفكير وإعادة التعيين، للتأكد من أن الشباب على دراية بهذه الميزة، ستظهر لهم إشعارات تقترح تشغيل هذه التذكيرات.