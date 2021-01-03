الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول

سيصلّى عليه يوم غد الاثنين

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.