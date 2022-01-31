"تعليم القنفذة" تودِع أكثر من ٤ ملايين ريال للطلاب والطالبات

كمكافآت للطلبة عن شهر يناير 2022

تودِع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الثلاثاء، الموافق للتاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٣هـ، مكافآت الطلاب لشهر يناير ٢٠٢٢م، ومكافأة الطالبات يتم إيداعها بعد غد الأربعاء للشهر نفسه، فيما بلغ إجمالي المكافآت أكثر من أربعة ملايين ريال.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين.

وأكد الدكتور "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.