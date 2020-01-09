أمير مكة يصل إلى جدة بعد مشاركته في حفل جائزة الملك فيصل بالرياض

يباشر مهام عمله بالإمارة.. الأحد المقبل

وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم، إلى جدة، بعد أن شارك مساء أمس في حفل إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض.

ويباشر الأمير خالد الفيصل مهام عمله في الإمارة الأحد المقبل، بعد أن تمتع بإجازته السنوية.

أمير مكة جائزة الملك فيصل العالمية في الرياض

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09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441 07:43 PM

يباشر مهام عمله بالإمارة.. الأحد المقبل

أمير مكة يصل إلى جدة بعد مشاركته في حفل جائزة الملك فيصل بالرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم، إلى جدة، بعد أن شارك مساء أمس في حفل إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض.

ويباشر الأمير خالد الفيصل مهام عمله في الإمارة الأحد المقبل، بعد أن تمتع بإجازته السنوية.

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أمير مكة جائزة الملك فيصل العالمية في الرياض

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