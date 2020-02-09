"الحربي" يكرّم عددًا من منسوبي الضبط الإداري المتميّزين

أطاحوا بمقيم يحوّل الأموال خلافًا للقانون

كرَّم مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف، العميد ركن علوش بن بندور الحربي، بناء على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي؛ عددًا من منسوبي الضبط الإداري، ممّن كانت لهم جهود مميزة في الميدان.

ونقل العميد "الحربي" لهم، تحيات مديري الأمن العام وشرطة منطقة مكة المكرمة، وشكرهما وتقديرهما لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وثمّن مدير شرطة العاصمة المقدسة، لمدير الأمن العام، دعمه وتشجيعه المستمر، مؤكدًا عزم رجال الأمن المخلصين على المضيّ قدمًا في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكان رجال الأمن بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، نجحوا في الإطاحة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلّ خياطة لعمليات تحويل الأموال.

وانفردت "سبق" في تقريرها بعنوان "مكة.. ضبط مقيم بحوزته أكثر من 400 ألف ريال مجهولة المصدر"، وسلّمت الحالة لمركز شرطة أجياد.