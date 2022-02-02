البواردي إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالرحمن بن عبدالله البواردي، وسوف يُصلى عليه بعد صلاة العصر غدًا الخميس في جامع البابطين شمال الرياض على طريق الملك فهد، والدفن في مقبرة شمال الرياض.

وسيكون العزاء في منزل المرحوم بحي السويدي الغربي شارع حمزة بن عبدالمطلب.

أوقات العزاء من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويمكن تقديم العزاء على أبنائه من خلال أرقام الجوال التالية:

1- عبدالله 0559998989

2- بواردي 0590000284

3-غالي 0596555552

4- خالد 0534297496

5- طارق 0533952792

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.