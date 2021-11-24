"فورد" تكشف عن شاحنة "رينجر" الجديدة كلياً

الأكثر ذكاءً وتنوعًا في استخداماتها

عبدالملك سرور: كشفت شركة "فورد" عن تفاصيل شاحنة "رينجر" الجديدة كلياً، والتي تُعتبر الأكثر ذكاءً وتنوعاً في استخداماتها، وحرصت الشركة على التعاون مع عملائها في جميع أنحاء العالم؛ لتأسيس شاحنة "رينجر" الجديدة لتمنح أفضل تجارب القيادة، وتمكنهم من الاعتماد عليها في أعمالهم وحياتهم العائلية ومغامراتهم.

وسيوفر الجيل الجديد من شاحنة "رينجر" للعملاء حرية الاختيار ما بين محركات تعمل بالبنزين أو الديزل، بما في ذلك محرك فورد V6 الذي يعمل بشاحن توربيني يعمل بالديزل سعة 3.0 لتر من فورد، ويمكن للعملاء اختيار واحد من ثلاثة محركات توربينية تعمل بالديزل، وذلك بحسب السوق التي يوجدون بها.

كما تم تزويد الجيل الجديد من "فورد رينجر" بخيارين من المحركات، أحدهما بشاحن توربيني واحد والآخر بشاحنين، من أربع أسطوانات ويعملان بالديزل، وفي حين يوفر المحرك أحادي التوربو مستويين مختلفين من الأداء وقوة وعزم دوران كبيرين وكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وكذلك محرك ثنائي التيربو.

وإضافة إلى ذلك، ستتوفر شاحنة "رينجر" الجديدة كلياً بخيار محرك EcoBoost سعة 2.3 لتر ذي أربع أسطوانات الذي يتمتع قدراته العالية، والمعزز بمجموعة من منتجات "فورد" العالمية، ليغدو الخيار الأمثل للعملاء الذين يفضلون البنزين عوضاً عن الديزل.

أما بخصوص ناقل الحركة، فقد أضافت فورد خيارات جديدة تشمل ناقل حركة أوتوماتيكي مطوّر من 10 سرعات، أو ناقل حركة يدوي بست سرعات، مقارنة بناقل الحركة الحالي الأوتوماتيكي ذي الست سرعات.

وعلى مستوى التصميم فتأتي مقدمة الشاحنة بشبك أمامي جديد ومصابيح أمامية مميزة على شكل حرف C المميزة في المقدمة، بينما يشتمل هيكل الشاحنة على خط رقيق أسفل الجانبين تندمج مع أقواس العجلات، وللمرة الأولى ستزود "فورد" شاحنة "رينجر" بمصابيح أمامية تعمل بنظام ماتركس LED. وفي الخلف، تم تصميم المصابيح الخلفية لتنسجم مع الشكل في المقدمة.

أما في الداخل، فيمتاز الجيل الجديد من "رينجر" بمقصورة داخلية شبيهة بمقصورات السيارات، وتضمنت مواد ناعمة الملمس وشاشة مركزية بارزة تعمل باللمس تم تثبيتها عمودياً، علاوةً على نظام الاتصال والترفيه المميز SYNC® 4 من "فورد"، حيث يرتكز نظام الترفيه على شاشة كبيرة تعمل باللمس قياس 10.1 إنش أو 12 إنشاً تتوسط الكونسول المركزي. وتتكامل هذه الشاشة مع لوحة العدادات الرقمية بالكامل المعزز بأحدث نظام ®SYNC4 من "فورد"، والذي يتيح للعملاء التحكم بأنظمة الترفيه والمعلومات وإجراء المكالمات الهاتفية عبر الأوامر الصوتية. وإلى جانب ذلك، تم إضافة جهاز لتعديل الإشارات (مودم) إلى تجهيزات الشاحنة الأساسية والقادمة من المصنع، ليتيح للعملاء اتصالاً سهلاً بالإنترنت أثناء التنقل عبر تطبيق FordPass ومن بعض مزايا التطبيق بدء التشغيل عن بُعد وفحص حالة الشاحنة ووظائف إغلاق وفتح المركبة عن بُعد عبر الأجهزة المتحركة.

وسيتم تصنيع الجيل الجديد من شاحنات "فورد رينجر" في مصانع "فورد" في تايلاند وجنوب أفريقيا ابتداءً من عام 2022، كما سيتم الإعلان عن تصنيعها في أسواق أخرى لاحقاً، أما تفاصيل الإطلاق في الأسواق، فسيتم الإعلان عنها في وقت آخر.