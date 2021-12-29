"ملكية العلا" تنظم بطولة كأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل

بالإضافة إلى بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء أواخر يناير القادم

تنظم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية يوم السبت 29 يناير 2022م بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022، وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء.

وسيتنافس المتسابقون في النسخة الثالثة من السباق على أكثر من 15 مليون ريال سعودي (4.2 ملايين دولارٍ أمريكيٍ) من الجوائز النقدية والعينية التي تعد من أغلى بطولات القدرة والتحمل في العالم، وذلك ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، الذي يقام خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 30 من شهر مارس.

يمتد السباق المُصنّف نجمتين مسافة 120 كلم، ويستغرق ثماني ساعات على مدى أربع مراحل عبر صحراء وجبال العلا، وسيتعين على المتسابقين تجاوز جميع مراحل السباق. ويعتبر الفائز هو أول من يصل إلى خط النهاية، ويكون حصانه في حالة جيدة، وذلك حسب نتيجة الفحص الطبي.

يُذكر أن سباق هذا العام سيشهد مشاركة مجموعة من أفضل الفرسان حول العالم يصل، عددهم إلى 200 فارسٍ وفارسة فيما ستقام بطولة البولو في الصحراء لأول مرة في العالم، وتنظمها الهيئة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو في الفترة بين 11 - 12 فبراير 2022م، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثالث من موسم شتاء طنطورة.