كورونا في فلسطين.. 123 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات و378 حالة تعاف

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 3 وفيات و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و378 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.