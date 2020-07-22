الحصيني مبشراً: تجاوزنا ثلثي الحر وبقي الثلث.. جاء سهيل

قال مغرّداً: مَن له رغبة في الأجواء الجميلة فليذهب إلى الجنوب

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن أجواء المملكة تجاوزت ثلثي الحر وبقي الثلث.

وقال عبر حسابه في تويتر: تجاوزنا ثلثي الحر وبقي الثلث.. #سهيل في 1442/1/5هـ، يوافق 24 أغسطس.

وأضاف: معدلات الأمطار متوقع أن تكون أعلى من معدلاتها السنوية -إن شاء الله- على المناطق الجنوبية، والله أعلم.

وتابع: مَن له رغبة في الأجواء الجميلة يذهب إلى الجنوب.

حالة الطقس الأرصاد

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22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 08:39 AM

قال مغرّداً: مَن له رغبة في الأجواء الجميلة فليذهب إلى الجنوب

الحصيني مبشراً: تجاوزنا ثلثي الحر وبقي الثلث.. جاء سهيل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن أجواء المملكة تجاوزت ثلثي الحر وبقي الثلث.

وقال عبر حسابه في تويتر: تجاوزنا ثلثي الحر وبقي الثلث.. #سهيل في 1442/1/5هـ، يوافق 24 أغسطس.

وأضاف: معدلات الأمطار متوقع أن تكون أعلى من معدلاتها السنوية -إن شاء الله- على المناطق الجنوبية، والله أعلم.

وتابع: مَن له رغبة في الأجواء الجميلة يذهب إلى الجنوب.

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