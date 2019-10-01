"العمل" تلغي تراخيص 12 مكتب وشركة استقدام

لعدم إيفائها بحقوق العملاء وارتكابها مخالفات عدة

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تراخيص 12 مكتب وشركة استقدام منذ بداية 2019.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ عبر حسابه في "تويتر": لعدم إيفائها بحقوق العملاء وارتكابها مخالفات عدة.. الوزارة تلغي تراخيص 12 مكتب وشركة #استقدام منذ بداية 2019.

وأضاف: أوقفت خدمات 5 مكاتب وشركات، وسحبت من الضمان البنكي عدد 9 مكاتب.