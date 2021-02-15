شاهد.. "دعوة أجياد" تطلق مبادرة "كمامة وسجادة" لدعم احترازات كورونا

الجمعية قامت بتوزيع ما يقارب 250 هدية على المصلين

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، مبادرة توعوية بعنوان "كمامة وسجادة", تهدف إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة بالمملكة، من خلال توزيع الكمامات الطبية وسجادة صلاة على المصلين في المساجد.



وتستهدف المبادرة إلى توزيع 10 آلاف حقيبة احترازية, ويشارك في تنفيذها فريق تطوعي تابع لوحدة العمل التطوعي بالجمعية, وانطلقت اليوم بتوزيع ما يقارب 250 هدية على المصلين بجامع الموسى بحي الهجرة في مكة.



كما تضم المبادرة في تقديم النصائح والإرشادات على مرتادي بيوت الله والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقيم المصلين والتأكد من لبس الكمامات, للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).



يذكر أن جمعية أجياد للدعوة أطلقت منذ بدء جائحة فيروس كورونا عدداً من المبادرات لتوعية المجتمع بتطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا, وطرق الوقاية منها، لتثقيف سكان منطقة الحرم المكي خاصة وعموم المجتمع عامة من هذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.