"الجبير" يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

استعرضا أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات كافة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت.

وشهد الاستقبال استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 03:21 PM

استعرضا أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات كافة

"الجبير" يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت.

وشهد الاستقبال استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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