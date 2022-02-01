"الجبير" يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

استعرضا أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات كافة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت.

وشهد الاستقبال استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.