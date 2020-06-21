سلطنة عُمان تسجل 905 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 29.471

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 905 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 29.471 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 131 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 15.552 حالة.