متعافو كورونا في المملكة يقتربون من 50 ألفًا

"الصحة": تسجيل 2782 حالة تعافٍ جديدة

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ50 ألف شخص، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 48450 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 48450 حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2782 حالة تعافٍ جديدة.