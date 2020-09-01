إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين بلديات الواديين وأحد رفيدة والشعف

لدعم مواجهة التعديات بما يضمن الاستجابة السريعة للقرارات

زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بلدية الواديين، للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين، بحضور رؤساء بلديات أحد رفيدة والواديين والشعف.

والتقى "الحميدي" عددًا من منسوبي البلدية يتقدمهم رئيس البلدية، لبحث سير العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين؛ حرصًا منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

واطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية، وحثّ الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة، بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

كما وجّه الدكتور "وليد" خلال زيارته التفقدية بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين بلديات الواديين وأحد رفيدة والشعف والجهات المعنية، لمواجهة التعديات وتوفير الدعم الكامل لها بما يضمن الاستجابة السريعة لاتخاذ القرارات.

جاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير، للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة بالشكل اللائق والمتكامل، إضافة إلى مناقشة عوائق عمل الإزالات مع تفعيل غرفة مشتركة لإزالة التعديات.

كما تأتي هذه الزيارة ضمن توجيهات ومتابعة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.