أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة

في الأسواق والأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد

بدأت أمانة المنطقة الشرقية باستخدام الخوذات الذكية القادرة على رصد درجة الحرارة لجميع الأشخاص وفرز من يلاحظ ارتفاع درجة حرارته، في المواقع العامة والأسواق وغيرها من أماكن التجمع، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أنه تم استقطاب الخوذات الذكية بهدف رصد العلامات الحيوية، ويمكن لهذه الخوذات قياس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار عن طريق الإشعاع الحراري، وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، وتصدر الخوذة إنذاراً في حالة رصد أي شخص مصاب بالحمى.

وقال: تم تدريب عدد من منسوبي الأمانة على استخدامها في عدد من المواقع الحيوية والتجارية وأسواق النفع العام؛ بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية جنباً إلى جنب مع الإجراءات المتبعة في المراكز التجارية.

وأضاف "الجبير": في حال وجود شخص يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة، وإبلاغ الجهات الصحية لاستكمال اللازم، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد حرص الأمانة على الاستفادة من جميع الخبرات والأجهزة ذات التقنية العالية المتاحة لاستخدامها، ضمن إجراءاتها الوقائية المتبعة للحد من انتشار الفيروس