عودة الإداريين والإداريات والمشرفين التربويين إلى أعمالهم.. غداً

تشمل قادة المدارس والوكلاء والمرشدين

يعود، غداً الأحد، الإداريون والإداريات إلى المدارس وكذلك المشرفون التربويون في إدارات التعليم، بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، فيما تكون عودة جميع المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس فقط يوم الأحد 24/ 12/ 1440هـ، على أن تكون عودة المعلمين والمعلمات الذين تم ندبهم لسد العجز "المبادرين" في مدارسهم الأساسية أو المنقولين إليها عبر حركة النقل الداخلي يوم الأحد 2/ 1/ 1441هـ.

وتشمل عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس يوم غد الأحد، قادة وقائدات المدارس والوكلاء والوكالات والمرشدين والمرشدات الطلابيين وأمناء مراكز التعلم، ومحاضري ومحاضرات المختبرات ومعامل الحاسب الآلي.