مدير جامعة نجران: النظام الجديد للجامعات يواكب الرؤية ويقود نحو الإبداع والابتكار

قال إن ما يقدمه من فرص تعليمية عالية ومصادر استثمارية تخدم الجامعات

رفع مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بمناسبة إقرار النظام الجديد للجامعات، وما يقدمه من فرص تعليمية عالية، ومصادر استثمارية تخدم الجامعات.

وأكد الدكتور "السبيعي" أن النظام الجديد سيسهم في جودة الإنتاجية في جميع الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية في الجامعات، مشيراً إلى إتاحة النظام الجديد لمنح الجامعات فرصاً أكبر في بناء مواردها المادية من خلال السماح لها بالاستثمار.

وأضاف مدير الجامعة أن النظام وضع الجامعات أمام فرصٍ تطويرية متعددة منها ما يتعلق بفتح فروع لها في دول أخرى، وهو ما يسهم في جودة الأداء للجامعات، واكتساب الخبرات العالمية، وزيادة دخل الموارد المالية.

وبين الدكتور "السبيعي" أن "هذا النظام يواكب الرؤية العظيمة للمملكة 2030، والتي أصبحنا نلامس أثرها ودورها الكبير من خلال النمو في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم الذي يُعدّ أحد ركائزها الأساسية؛ كونها تستثمر ليتميز أبناء الوطن في بنائه من خلال مخرجات الجامعات وجودة التعليم".

