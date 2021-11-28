العاصفة "أروين" تقطع الكهرباء عن 240 ألف منزل ببريطانيا

الشركة المقدمة للخدمة: إعادة التيار إلى نحو 182 ألف مبنى

بلغ عدد المباني التي بقيت دون كهرباء بسبب العاصفة "أروين" في بريطانيا 240 ألف منزل على الأقل.

وقالت شركة "Northern Powergrid" البريطانية للكهرباء على صفحتها في "تويتر": "أدت العاصفة "أروين" إلى قطع الكهرباء عن نحو 240 ألفًا من زبائننا".

وأضافت في الوقت ذاته وفق روسيا اليوم أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 182 ألف مبنى.

وأفادت وسائل إعلام سابقًا بقطع الكهرباء عن 112 ألف منزل في شمال شرق بريطانيا ومنطقة يوركشر.