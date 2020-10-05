وزير الإعلام اليمني: الميليشيات الحوثية تستقبل العام الدراسي بمناهج محرفة

لغسل عقول أبناء الشعب وتزوير التاريخ.. وعبر ثلاث تغريدات عبر حسابه بتويتر

كشف وزير الإعلام اليمني الدكتور معمر الإرياني أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستقبل العام الدراسي الجديد بمناهج محرفة للصفوف الدراسية الأولى بهدف غسل عقول أطفالنا وتزوير التاريخ، وتوزيع استمارات فرز سياسي ومذهبي للكادر التعليمي، وخصخصة التعليم الحكومي عبر فرض رسوم باهظة توازي المدارس الخاصة دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية.



جاء ذلك في ثلاث تغريدات تحذيرية عبر حساب الوزير "الإرياني" الرسمي بتويتر أرفق معها صورًا للدعايات الحوثية التسويقية للدراسة مع بدء العام الجديد.



وأوضح الوزير الأرياني في التغريدة الثانية أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف وفرز للمدرسين، وغسل أدمغة الأطفال وتلاعب بالمناهج، وإلغاء مجانية التعليم وتحويله إلى بوابة للفساد والاستثمار وتمويل مجهودها الحربي، هي عمليات تجريف منظم للقطاع التعليمي تستهدف دفع الطلاب خارج مقاعد الدراسة وإفراغ العملية التعليمية من مضمونها.



واختتم الإرياني تغريداته قائلاً: نحذر من النتائج الكارثية لهذه الممارسات الحوثية التي تستهدف تجهيل المجتمع واستلاب إرادته وإدارته لصالح تكريس الأجندة الإيرانية التخريبية وسياسات نشر الفوضى والعنف في اليمن والمنطقة، وبث أفكارها الإرهابية المتطرفة التي سيدفع ثمنها اليمن والمنطقة والعالم أجمع لأجيال قادمة.