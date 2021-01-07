مقتل وإصابة 13 مدنيًا في قصف حوثي استهدف تجمعات سكنية في تعز

القصف تزامن مع عملية مداهمة نفذتها المليشيا المتمردة طالت 18 منزلا

قتل ستة مدنيين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال بقصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على تجمعات سكنية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر محلي، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قصفت بأسلحة ثقيلة ومتوسطة منازل السكان بمنطقة الحيمة، الواقعة تحت سيطرتها والتابعة لمديرية التعزية شرق تعز، مبينًا أن القصف أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال.

وأشار المصدر إلى أن القصف تزامن مع عملية مداهمة نفذتها المليشيا المتمردة، طالت 18 منزلا في المنطقة وتفجير منزلين، في حين تضررت منازل أخرى جراء القصف العشوائي.