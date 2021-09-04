"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم الباليستي باتجاه منطقتَيْ نجران والشرقية

"العثيمين "شدَّد على دعم المنظمة للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة للهجوم الباليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران، الذي تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إحباطه.



وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.



وشدَّد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادًّا تلك الأفعال "جرائم حرب".