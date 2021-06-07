طعَن بشرف عروسه ليلة الزفاف.. كيف عاقب القضاء عريسًا أردنيًّا؟

استدعى أهله وأهلها وشهّر بها

قضت محكمة أردنية، بإلزام عريس بدفع مبلغ 18 ألف دينار لعروسه؛ تعويضًا لها عن اتهامها في شرفها ليلة الزفاف، بقوله لها "إنها ليست عذراء".

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية؛ فإن العروس وأهلها رفضوا اتهام العريس، ورفعوا الأمر إلى القضاء مطالبين بتوقيع الكشف الطبي والتعويض عن طعن الشرف.

وتضيف الصحيفة: وقد جاء حكم المحكمة هذا بعد ما ثبت لها أن "المدعى عليه -المتهم- كان زوجًا للمدعية بموجب عقد شرعي، وفي ليلة العرس خرج المدعى عليه من غرفة النوم التي كانت تجمعه مع المدعية، وأحضر والده ووالدته وطعن بشرفها وشهّر بها، وقام بالاتصال بوالد المدعية ووالدتها وأخبرهما بأن ابنتهما ليست عذراء".

وجاء في الحكم أن "ما فعله الرجل دفَع بأهل المدعية والمدعى عليه إلى أخذ الزوجة إلى الطبيب الشرعي؛ حيث تَبَيّن عدم صحة ادعاءات المدعي، وقد حصلت على تقرير طبي يثبت ذلك".

وذكرت الصحيفة أن المحكمة ألزمت العريس بدفع 18 ألف دينار، وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 800 دينار أتعاب محاماة، لصالح المدعية، والفائدة بواقع 9% سنويًّا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.