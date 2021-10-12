"الصحة" تُشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات

شدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 55 حالة مؤكدة، وتعافي 52 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 122 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547704 حالات، كما بلغ عدد حالات التعافي 536730 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8751 حالة رحمهم الله جميعاً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.