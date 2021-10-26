في جلسة أدارتها "ريم بنت بندر".. "ماشيل": على صُناع القرار الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء

مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الذكاء الاصطناعي وتأثير كورونا على العالم

تناولت الجلسة الأولى في مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة، إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري والذكاء الاصطناعي، وتأثير جائحة كورونا على العالم وخطر الفيروس.

وأوضحت السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب إفريقيا غراسا ماشيل، في جلسة بعنوان "كيف يمكن لمجتمع الاستثمار العالمي إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري"؛ أدارت الجلسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الذكاء الاصطناعي تجاوز حدود العلم والتقنية، ورغم ما قدمه من إنجازات في مجالات عدة إلا أنه تسبّب في رفع نسبة البطالة وحرمان كثير من العائلات دون مصدر دخل، مبينة أن العالم الحالي يواجه أزمة في التعلم، الملايين من الأطفال لم يحصلوا على التعليم الكافي رغم ضخ نحو 5 تريليونات دولار للتعليم العالمي.

وقالت غراسا: "في العقود الأخيرة واجهت البشر تحولات كبيرة وسريعة أسهمت في توليد معرفةٍ بسرعة غير مسبوقة وهذا لم يكن بلا مقابل"، مبينة أن جائحة كوفيد-19، عمّقت الاختلاف بين البشر في عالمين: عالم حصل البشر فيه على 70% من اللقاح، بينما هناك عالم يعاني خطر الفيروس، مشيرةً إلى أن 4% فقط من سكان إفريقيا حصلوا على اللقاح، مؤكدةً أهمية العدالة في توزيع اللقاح؛ كون ذلك مسألة حياة أو موت، داعية صُناع القرار إلى الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء بشكل أفضل للتضامن البشري لدى شعوب العالم لصُنع مستقبل مشرق.