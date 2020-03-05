وزير الخارجية الأمريكي يدعو لمحاسبة إيران عن تراجعها عن التزاماتها النووية

أكد أن عدم إبلاغها عن مواد نووية يعد انتهاكاً واضحاً للاتفاقات الدولية

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية، مؤكداً أن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية، يعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقات حظر الانتشار النووي.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الخارجية الأمريكية "إن على كل الدول محاسبة إيران بموجب اتفاقية حظر الانتشار النووي التي شكلت الأساس لسبل السيطرة على الأسلحة النووية على مستوى العالم منذ الحرب الباردة ".

وأكد أنه على النظام الإيراني التعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والامتثال تماماً للالتزامات الواردة في اتفاقات الضمانات للوكالة.