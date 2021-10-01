شرطة مكة تطيح بـ3 مواطنين نشروا فيديو لسرقة مركبتهم لكسب مشاهدات

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية قبضت على (3) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ قاموا بنشر مقاطع "فيديو" عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مدعين فيه تعرُّض مركبة أحدهم للكسر وسرقة محتوياتها.



وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن أحدهم نفَّذ ذلك في مشهد تمثيلي؛ الهدف منه الترويج لحساباتهم، وكسب أعداد مشاهدات. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.