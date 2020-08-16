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عدد الوفيات بالبلاد بلغ 15685 حالة بعد تسجيل 68 حالة وفاة

‫روسيا.. تسجيل 4969 إصابة بكورونا والإجمالي 922853 حالة

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سجلت السلطات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 922853 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الوفيات بلغ 15685 حالة، بعد تسجيل 68 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات تعافي إلى 732968 حالة.